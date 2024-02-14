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14 февраля, 10:47

Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка

Ана Горшкова
Корреспондент
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Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в своих соцсетях объявила, что ждет третьего ребенка.

«Я думаю, что 14 февраля — это отличный повод поделиться с вами прекрасной для нашей семьи новостью. Мы c Максимом Траньковым ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — написала Волосожар.

Волосожар и Траньков женаты с 2015 года. У пары есть дочь Анжелика (6 лет) и сын Теодор (2 года).

Волосожар в паре с Траньковым стала двукратной олимпийской чемпионкой (2014, личный и командный турнир), чемпионкой мира (2013), четырехкратной чемпионкой Европы (2012-2014, 2016) и трехкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

Максим Траньков
Татьяна Волосожар
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