Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Алиса Лю сдала положительный тест на коронавирус и снялась с чемпионата США

22:48

Двукратная чемпионка США Алиса Лю снялась с национального чемпионата из-за положительного теста на коронавирус, информирует NBC.

16-летняя фигурситка сообщила через соцсети, что чувствует себя хорошо. По ее словам, она дважды сдала негативный тест перед приездом в Нэшвилл. Кроме того, она была полностью вакцинирована.

После короткой программы Лю занимала третье место. Лидирует Мэрайя Белл, следом идет Карен Чен.

При этом Лю занимает первое место в рейтинге среди американских фигурситок по итогам сезона. За ней было практически закреплено одно из трех мест для участия в Олимпиаде в Пекине.

Чемпионат США не является отборочным для участия в Играх-2022. Кандидаты определяются американской комиссией по результатам за весь год. Поэтому Лю, несмотря на положительный тест, рассчитывает поехать на Олимпиаду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
«Тараканы, грязь и ужасная еда». В каких условиях Австралия держит первую ракетку мира Джоковича
Пушков уличил Блинкена в незнании истории
1
0
Реклама