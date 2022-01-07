Алиса Лю сдала положительный тест на коронавирус и снялась с чемпионата США

Двукратная чемпионка США Алиса Лю снялась с национального чемпионата из-за положительного теста на коронавирус, информирует NBC.

16-летняя фигурситка сообщила через соцсети, что чувствует себя хорошо. По ее словам, она дважды сдала негативный тест перед приездом в Нэшвилл. Кроме того, она была полностью вакцинирована.

После короткой программы Лю занимала третье место. Лидирует Мэрайя Белл, следом идет Карен Чен.

При этом Лю занимает первое место в рейтинге среди американских фигурситок по итогам сезона. За ней было практически закреплено одно из трех мест для участия в Олимпиаде в Пекине.

Чемпионат США не является отборочным для участия в Играх-2022. Кандидаты определяются американской комиссией по результатам за весь год. Поэтому Лю, несмотря на положительный тест, рассчитывает поехать на Олимпиаду.