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Фигуристка Мэрайя Белл стала победительницей чемпионата США

08:49
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Мэрайя Белл стала чемпионкой США по фигурному катанию. За произвольную программу она получила 140,70 балла, показав лучший результат. За две программы она набрала 216,25 балла.

Второе место заняла Карен Чен (213,85), третьей стала — Изабо Левито (210,75).

Фигуристки Алиса Лью и Эмбер Гленн снялись с чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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