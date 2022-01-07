Фигурист Мессинг потерял коньки при перелете и будет выступать в женских ботинках на чемпионате Канады
21:46
Канадский фигурист Киган Мессинг потерял свои коньки при перелете из Аляски в Оттаву, сообщает Bevsmithwrites. В Оттаве пройдет чемпионат Канады по фигурному катанию.
По информации источника, Мессинг добирался до Канады 33 часа. Это связано с отменой рейсов из-за ковида и погодными условиями. Его коньки до сих пор не были доставлены в Оттаву.
Сообщается, что тренировался он в женских ботинках и будет выступать в них, если багаж не успеют доставить до начала чемпионата.
Соревнования среди одиночников начнутся 8 января в 2:50 по московскому времени.
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