Фигурист Мессинг потерял коньки при перелете и будет выступать в женских ботинках на чемпионате Канады

Канадский фигурист Киган Мессинг потерял свои коньки при перелете из Аляски в Оттаву, сообщает Bevsmithwrites. В Оттаве пройдет чемпионат Канады по фигурному катанию.

По информации источника, Мессинг добирался до Канады 33 часа. Это связано с отменой рейсов из-за ковида и погодными условиями. Его коньки до сих пор не были доставлены в Оттаву.

Сообщается, что тренировался он в женских ботинках и будет выступать в них, если багаж не успеют доставить до начала чемпионата.

Соревнования среди одиночников начнутся 8 января в 2:50 по московскому времени.