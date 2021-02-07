ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Алиев упал с четверного лутца в произвольной программе на Кубке Первого канала

18:31
Теги:

Чемпион Европы Дмитрий Алиев с падением выступил в произвольной программе на Кубке Первого канала.

Он упал с четверного лутца, но затем сделал четверной тулуп, каскад четверной тулуп+двойной тулуп, тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройно флип+ойлер+двойной сальхов, тройной риттбергер. Фигурист набрал за свой прокат 173,56 балла.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир