Алиев упал с четверного лутца в произвольной программе на Кубке Первого канала

Чемпион Европы Дмитрий Алиев с падением выступил в произвольной программе на Кубке Первого канала.

Он упал с четверного лутца, но затем сделал четверной тулуп, каскад четверной тулуп+двойной тулуп, тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройно флип+ойлер+двойной сальхов, тройной риттбергер. Фигурист набрал за свой прокат 173,56 балла.