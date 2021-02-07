Плющенко подарит iPhone 12-летней ученице, исполнившей аксель в 3,5 оборота

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, на котором его 12-летняя ученица Софья Титова исполнила на тренировке аксель в 3,5 оборота.

Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, в комментариях к видео предложила подарить девочке смартфон: «iPhone 12 Max — приз за аксель от Евгения Викторовича? Софа, молодец! Добила!».

«Я когда-то не сдерживал обещания? Завтра вместе вручим», — ответил Плющенко.

Титова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

Фигуристка в марте 2020 года победила на первенстве России среди спортсменок младшего возраста.