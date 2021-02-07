Самарин впервые исполнил четверной риттбергер на соревнованиях
18:55
Вице-чемпион Европы-2019 Александр Самарин впервые на соревнованиях исполнил четверной риттбергер в своей произвольной программе на Кубке Первого канала. Фигурист ранее делал этот элемент в короткой программе на контрольных прокатах.
В своем прокате он с ошибкой на приземлении сделал четверной риттбергер, тройной аксель, с помарками тройной лутц+ойлер+тройной флип, тройной риттбергер, каскад тройной аксель+двойной тулуп, каскад тройной флип+двойной аксель, двойной сальхов.
Самарин набрал за свое выступление 166,04 балла.
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