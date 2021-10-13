Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в интервью «СЭ» рассказала о своих отношениях с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой, а также прокомментировала шансы Туктамышевой отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«На соревнованиях на детей я особого внимания не обращала. Я могу себе найти собеседника в той же Лизе Туктамышевой. Она тоже такой теперь... ветеран. Поэтому я не чувствовала себя старой среди детишек. Своя компания у меня была. Лиза огромный молодец, шикарно выступила на последнем старте. После такого турнира ее шансы на Олимпиаду серьезно выросли. Она прибавляет от турнира к турниру, а правильно подойти к отборочным соревнованиям ей должен помочь многолетний опыт. И уже бесстрашие перед ответственностью. Конечно же, волнение будет, но явно не такое, как у молодых конкуренток Леоно», — сказала Леонова.

Отметим, что 10 октября 30-летняя Леонова заявила о завершении спортивной карьеры.

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