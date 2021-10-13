«Надо кататься в кайф. Получать удовольствие от жизни и любимого дела». Алена Леонова ушла из фигурки в 30 лет и рассказала об этом

Интервью ветерана женского одиночного катания.

Вице-чемпионка мира Алена Леонова — феномен в нашем спорте. В женском одиночном четко видна противоречивая тенденция. Приходят невероятно талантливые юниорки, быстро переходят во взрослые, быстро выигрывают олимпийские награды и так же быстро пропадают с радаров спорта высших достижений. Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Алина Загитова, Евгения Медведева — карьера каждой прервалась явно раньше, чем этого хотелось бы большинству болельщиков фигурного катания. В то же время Леонова держалась до 30 лет, и только замужество и беременность заставили ее пересмотреть свои жизненные приоритеты. Алена — пример невероятной жизнерадостности и увлеченности своим делом. Кто, кроме как истинный фанат спорта, будет пытаться пробиться в сборную в 28, когда большинство кандидатов почти в два раза младше тебя... В интервью «СЭ» Леонова подвела черту одному этапу своей жизни и начала новый.

Поняла, что пора заканчивать, в конце 2019 года, когда не попала на чемпионат России

— Вы говорили, что уже давно осознали — в большой спорт не вернетесь. Когда именно к вам пришло это понимание?

— Я уже все прекрасно понимала в тот момент, когда, скажем так, докатывалась на соревнованиях. Точкой невозврата стало распределение по этапам «Гран-при». Я до последнего ждала возможного шанса, что кто-то выпадет, и я случайно поеду вместо кого-то другого. И когда этого не случилось, то я поняла, что, возможно, и правда хватит. Я уже не очень хотела ездить и отбираться на чемпионат России по этапам Кубка. Поэтому и приняла такое решение. Мы изначально обсуждали с тренером, что если я остаюсь без «Гран-при», то на этом все.

— Получается, вы принципиально не хотели выступать только на внутренних российских турнирах, хотелось иметь возможность поехать за рубеж?

— Верно. Я не хотела отбираться через них на чемпионат России. Я всегда отбиралась на ЧР через этапы «Гран-при» и на протяжении подряд 13 лет проходила на эти соревнования.

— Чтобы понимать хронологию — когда это все произошло?

— В конце позапрошлого года. Я уже два года нигде не выступаю и не катаюсь. Мой последний турнир — Мемориал Панина — Коломенкина-2019. Поэтому сейчас я уже все отпустила, сначала я сильно переживала, что теперь буду делать без стартов, ведь спорт — это все-таки важная, если не важнейшая часть моей жизни. В итоге у меня не было никакой горечи, сожаления, я спокойно отпустила эту ситуацию. Видимо, на тот момент действительно наступило время заканчивать. А тут еще подвернулась Мария Талалайкина со своей программой под «Малефисенту», и все так сразу завертелось...

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— То есть вы сразу же переключились на другую работу?

— Конечно. Морально гораздо проще не уходить в никуда, а четко понимать, как ты будешь дальше жить, себя реализовывать. Тем более что я продолжаю работать в фигурном катании, остаюсь в своей стезе. Просто в другом амплуа. Кроме того, у меня теперь своя собственная группа начальной подготовки, занимаюсь с ребятишками. Так что теперь я официально тренер.

Если бы я получила этап «Гран-при», то с радостью выступала бы и в этом сезоне

— Когда вы в последний раз исполняли тройной прыжок?

— Прошлым летом я была после карантина на сборах с Константином Гавриным, мы сделали с ним параллельный тройной прыжок. Это был мой последний тройной тулуп. После этого я не прыгала.

— Большая часть вашей сознательной жизни была связана с выступлениями на льду. Грустно, что эта веха уходит?

— Я смогла все принять спокойно, поскольку занимаюсь интересным для себя новым делом — а именно постановками. Мне это очень нравится, я горю своей работой. Честно, переживаю за ребят, когда они выходят на старт, больше, чем когда-то переживала за саму себя. Кайфую теперь от этого процесса. Я сделала все, что могла, все, что было в моих силах. Так что к чему грустить.

— Значит, теоретически при других обстоятельствах мы все же могли вас видеть на стартах и этого сезона?

— Если бы мне дали «Гран-при», я бы с радостью каталась и прошлый сезон, и этот. И на чемпионат России бы поехала. Потом финал Кубка России — и дальше все по кругу.

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— И что тогда вас так мотивировало продолжать карьеру? Все-таки с годами каждодневные тренировки наверняка давались сложнее и сложнее.

— Мои болельщики. Меня всегда заставлял выходить на лед тот факт, что меня любят мои зрители. Так что я каталась прежде всего для них. И всегда хотелось поставить как можно более интересные, необычные программы, порадовать публику. С моими хореографами Ольгой Глинкой и Валентином Молотовым у нас получались запоминающиеся постановки, поэтому я с нетерпением ждала окончания сезона, чтобы снова творить, готовить новую программу.

Оставляю фигурное катание на Туктамышеву. У нее отличные шансы пробиться на Олимпиаду

— Вы катались официально до 30 лет — больше только у Марии Бутырской, она выступала до 31 года. Что вы чувствуете, глядя на этот факт, и обижает ли вас статус главного ветерана женского одиночного?

— Точно не обижает. Наоборот, я горжусь тем, что стала единственной женщиной, кто смог подряд откатать 13 чемпионатов России подряд. Это рекорд, если считать не общее число выступлений в карьере, а от и до без перерывов. С 2007 года — и до 2018-го, когда я последний раз смогла принять участие в крупном старте, поехала на чемпионат России в Саранск.

— В последние годы есть тенденция по снижению среднего возраста участниц чемпионата России. Сильно увеличивается число приглашенных вне конкурса за сборную девочек до 15 лет. Каково это — выступать против соперниц, которые младше вас почти в два раза?

— Нормально. Честно скажу, я особого внимания на них не обращала. Я могу себе найти собеседника в той же Лизе Туктамышевой. Она тоже такой теперь... ветеран.

— После вас теперь осталась единственной из могикан.

— Верно. Поэтому я не чувствовала себя старой среди детишек. Своя компания у меня была.

— К вопросу о том, на кого вы оставляете наше фигурное катание. На Елизавету Туктамышеву?

— Конечно. Она огромная молодец, шикарно выступила на последнем старте. После такого турнира ее шансы на Олимпиаду серьезно выросли. Она прибавляет от турнира к турниру, а правильно подойти к отборочным соревнованиям ей должен помочь многолетний опыт. И уже бесстрашие перед ответственностью. Конечно же, волнение будет, но явно не такое, как у молодых конкуренток.

— Поясните. Значит, с годами начинаешь чувствовать внутреннее спокойствие?

— Понимаешь, что надо кататься в кайф. Ко мне осознание этой мудрости пришло в 2016 году. Я тогда каталась под заводную индийскую музыку и стала по-другому относиться к соревнованиям. Не загоняться, а получать удовольствие. От жизни и от любимого дела.

У возрастного ценза есть две медали — лучше оставить все как есть

— Вы начали серьезную международную карьеру в 2006 году. Завершили в 2018-м. Сравнивая это время, мы видим будто две разные планеты. Как вы сами оцените все те изменения, которые произошли с видом спорта за эти годы?

— Огромное количество молодых девчонок, которые фанатично грызутся за медали. И готовы делать что угодно, чтобы исполнять и четверные, и пятерные, и желательно все это сразу вместе. Чтобы собрать максимально сложную программу и взобраться на пьедестал. Многое изменила группа Этери Тутберидзе, а вместе с тем и ее статус.

— Вы считаете ее главным человеком эпохи?

— В женском одиночном — безусловно.

— Сейчас многие задаются вопросом, как сделать такие истории долголетия в спорте, как у вас либо хотя бы как у Елизаветы Туктамышевой, не единичными случаями, а хорошей практикой. Возрастной ценз — это правильная мера в решении такой задачи?

— Как и у любой подобной инициативы, у возрастного ценза есть две стороны медали. С одной стороны, я за соблюдение возрастных ограничений. Но, с другой стороны, тогда ведь не будет никакого прогресса. Так что, видимо, лучше всего оставить сейчас все как есть. И давать возможность молодым выступать за свою страну. Они же выигрывают медали за Россию.

— Но ведь многие уходят сразу после успеха, например, на Олимпиаде.

— Конечно же, хочется видеть их в спорте как можно дольше. Как я и Лиза. Туктамышева в этом плане вообще умничка, она вышла на свой пик в таком возрасте. Ее пример должен вдохновлять. Поэтому я думаю, что добиваться задачи сохранения наших звезд в спорте надо не запретами для талантливой молодежи. Все должно быть честно, и нет смысла бороться с природой.