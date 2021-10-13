Леонова планировала выступать в этом сезоне в случае попадания в сборную России

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в интервью «СЭ» заявила о том, что до последнего не исключала возможности продолжить выступления. На днях спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я смогла все принять спокойно, поскольку занимаюсь интересным для себя новым делом, а именно постановками. Мне это очень нравится, я горю своей работой. Честно, переживаю за ребят, когда они выходят на старт, больше, чем когда-то переживала за саму себя. Кайфую теперь от этого процесса. Я сделала все, что могла, все, что было в моих силах. Так что к чему грустить? Теоретически, если бы мне дали «Гран-при», я бы с радостью каталась и прошлый сезон, и этот. И на чемпионат России бы поехала. Потом финал Кубка России — и дальше все по кругу», — сказала Леонова.

Отметим, что последний раз 30-летняя фигуристка принимала участие в соревнованиях в 2019 году.

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