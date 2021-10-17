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Смотрим Щербакову на Budapest Trophy вместе с Бетиной Поповой! Эфир «СЭ» — в 17:30

12:00
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В воскресенье, 17 октября гостьей редакции «СЭ» станет одна из самых ярких экспертов в фигурном катании, победительница Универсиады-2019, а ныне тренер Бетина Попова.

В прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» мы будем следить за Budapest Trophy, где будут выступать Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Короткая программа обернулась скандалом из-за низких оценок россиянкам.

Начало — в 17.30 мск.

Вместе с Бетиной и вами мы обсудим:

— Выступления наших фигуристок в Будапеште по горячим следам;
— Программы россиян в олимпийском сезоне и первые старты;
— Олимпийские перспективы сборной России с учётом кризиса в танцах;
— Жизнь Бетины после завершения карьеры — она более чем активная.

Ждем ваших вопросов и предложений в чате!

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