В воскресенье, 17 октября гостьей редакции «СЭ» станет одна из самых ярких экспертов в фигурном катании, победительница Универсиады-2019, а ныне тренер Бетина Попова.

В прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» мы будем следить за Budapest Trophy, где будут выступать Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Короткая программа обернулась скандалом из-за низких оценок россиянкам.

Начало — в 17.30 мск.

Вместе с Бетиной и вами мы обсудим:

— Выступления наших фигуристок в Будапеште по горячим следам;

— Программы россиян в олимпийском сезоне и первые старты;

— Олимпийские перспективы сборной России с учётом кризиса в танцах;

— Жизнь Бетины после завершения карьеры — она более чем активная.

Ждем ваших вопросов и предложений в чате!