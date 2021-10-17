Смотрим Щербакову на Budapest Trophy вместе с Бетиной Поповой! Эфир «СЭ» — в 17:30
12:00
В воскресенье, 17 октября гостьей редакции «СЭ» станет одна из самых ярких экспертов в фигурном катании, победительница Универсиады-2019, а ныне тренер Бетина Попова.
В прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» мы будем следить за Budapest Trophy, где будут выступать Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Короткая программа обернулась скандалом из-за низких оценок россиянкам.
Начало — в 17.30 мск.
Вместе с Бетиной и вами мы обсудим:
— Выступления наших фигуристок в Будапеште по горячим следам;
— Программы россиян в олимпийском сезоне и первые старты;
— Олимпийские перспективы сборной России с учётом кризиса в танцах;
— Жизнь Бетины после завершения карьеры — она более чем активная.
Ждем ваших вопросов и предложений в чате!
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