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Сегодня, 17:02

Железняков — о завершении карьеры Усачевой: «Она практикуется выступать в роли тренера»

Железняков рассказал о том, что Усачева практикуется выступать в роли тренера
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал корреспонденту «СЭ» о том, что Дарья Усачева практикуется выступать в роли тренера.

«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой. Тут же и Морис Квителашвили. Дашенька практикуется выступать в роли тренера. Она занимается с детьми. У нее очень хорошо получается. Это школа Тутберидзе. Она училась у нас и теперь передает все это детям. Какое решение Даша примет дальше, ее личный вопрос. Я ей его не задавал», — сказал Железняков «СЭ».

5 августа РИА «Новости» сообщало о том, что 17-летняя Усачева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и рассматривает вариант с завершением карьеры.

Фигурное катание
Алексей Железняков
Дарья Усачева
Этери Тутберидзе
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