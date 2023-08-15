Литовский фигурист Кочкерс: «Благодаря российской системе я добился прогресса в прыжках»

Литовский фигурист Даниэль Кочкерс рассказал, чем отличаются тренировки в России и Латвии, за которую он ранее выступал.

«Принципиальное различие — в подходе к тренировкам. В России все очень систематизировано. К примеру, первый лед — в 12. Значит, перед ним разминка, после льда — заминка. За этим очень следят. А если ты это не делаешь, то потом тебе могут «навешать». Дисциплина намного жестче. В Латвии в плане фигурного катания сейчас все намного лучше, тоже есть какая-то дисциплина, систематизация. Но это все равно еще не так, как в России. Наверное, благодаря именно этой «российской» системе я и добился прогресса в прыжках», — приводит слова Кочкерса Sport24.

17-летний фигурист тренировался в Санкт-Петербурге, в группе тренера Евгения Рукавицына у Галины Кашиной, когда ему было 12-13 лет.