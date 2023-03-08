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Сегодня, 19:13

Ягудин об участии в турнире по шоу-программам: «Если коротко, то это головная боль»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о турнире по шоу-программам. Спортсмен примет участие в соревновании.

— Если коротко, то это головная боль. Причем в прямом смысле. Как-то хочется развеяться. Я никогда не скрывал, жил адреналином, жил страхом перед чем-то очень серьезным. Наверное, это и сподвигло меня. Это то, чем я занимаюсь много лет: и работа в театре, и так далее. Все какие-то новые для меня направления. Для меня турнир в данный момент — это что-то новое, это вызов. Почему Илья Авербух, тут не стоит говорить, мы работаем много лет. Начали придумывать что-то.

Работа со мной отличается от работы с Женей Медведевой и другими более молодыми спортсменами. Здесь акцент на возраст. Багаж, которым мы можем воспользоваться... Представим, что я летел с очень многими пересадками, и многие из моих сумок не приехали. И вот из того, что есть, пытаемся слепить. Хочется сделать просто вкусно. Здесь никто не гонится за какими-то сложными элементами ультра-си, которых уже и нет. Есть таблетки, есть карета скорой помощи. Вот как вместе 18 марта, в день рождения, почему бы нет, — сказал Ягудин.

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в Москве. Ранее Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила участников турнира по шоу-программам.

Алексей Ягудин
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