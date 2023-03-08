Ягудин поздравил Мишина с днем рождения: «Это атлант, на котором держится наш спорт»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил своего бывшего тренера Алексея Мишина с днем рождения. 8 марта ему исполнилось 82 года.

«Очень много чего приходит и уходит, а такие люди, как Алексей Николаевич Мишин, Тамара Николаевна Москвина, Татьяна Анатольевна Тарасова, — это атланты, которые держат. На этом держится наш спорт до сих пор. Даже в словах не описать, это люди с большой буквы. Конечно, поздравляем Алексея Николаевича с днем рождения. Все шутили всегда, что Международный женский день, 8 марта. Неважно, какой день, главное, Алексей Николаевич с нами. Он реально крутой», — сказал Ягудин.

Мишин является серебряным призером чемпионата мира-1969 и чемпионата Европы-1968 по фигурному катанию в парном разряде.

Будучи тренером, он воспитал множество фигуристов. Среди них: Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.