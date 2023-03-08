Ягудин не против увидеть Татьяну Тарасову в качестве видеоблогера

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил перспективы заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в качестве видеоблогера.

Ранее Тарасова высказала мнение, что могла бы вести свой блог на YouTube.

«С Татьяной Анатольевной готов всегда работать! Она может все! Формат шоу: вели бы с Татьяной Анатольевной о собачках. Почему? Потому что я люблю собак!» — приводит слова Ягудина Sport24.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой.