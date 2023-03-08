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Сегодня, 18:58

Ягудин не против увидеть Татьяну Тарасову в качестве видеоблогера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил перспективы заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в качестве видеоблогера.

Ранее Тарасова высказала мнение, что могла бы вести свой блог на YouTube.

«С Татьяной Анатольевной готов всегда работать! Она может все! Формат шоу: вели бы с Татьяной Анатольевной о собачках. Почему? Потому что я люблю собак!» — приводит слова Ягудина Sport24.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой.

Татьяна Тарасова. Тарасова жалуется на отстранение от эфира на Первом канале. В чем дело?

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Татьяна Тарасова
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