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Сегодня, 17:06

Загитова и Медведева вошли в список участников турнира шоу-программ

Виталий Косик
Корреспондент
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Евгения Медведева и Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила участников турнира по шоу-программам.

Состав участников турнира шоу-программ

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира:

1. Камила Валиева
2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
4. Алина Загитова
5. Марк Кондратюк
6. Евгения Медведева
7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
8. Виктория Синицына и Никита Кацалапов
9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
10. Елизавета Туктамышева
11. Анна Щербакова
12. Алексей Ягудин

Спортсмены, отобранные по заявкам:

13. Софья Акатьева
14. Матвей Ветлугин
15. Петр Гуменник
16. Макар Игнатов
17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
18. Михаил Коляда
19. Андрей Мозалев
20. Анна Погорилая
21. Елена Родионова
22. Евгений Семененко
23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в Москве.

Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/spisok-uchastnikov-turnira-shou-programm
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Алина Загитова
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Андрей Мозалев
Анна Погорилая
Анна Щербакова
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
Виктория Синицына
Дмитрий Соловьев
Евгений Семененко
Евгения Медведева
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Екатерина БОБРОВА
Елизавета Туктамышева
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Камила Валиева
Макар Игнатов
Максим Маринин
Максим Траньков
Марк Кондратюк
Матвей Ветлугин
Михаил Коляда
Никита Кацалапов
Петр Гуменник
Софья Акатьева
Татьяна Волосожар
Татьяна Тотьмянина
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