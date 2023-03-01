Загитова и Медведева вошли в список участников турнира шоу-программ

Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила участников турнира по шоу-программам.

Состав участников турнира шоу-программ

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира:

1. Камила Валиева

2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

4. Алина Загитова

5. Марк Кондратюк

6. Евгения Медведева

7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

8. Виктория Синицына и Никита Кацалапов

9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

10. Елизавета Туктамышева

11. Анна Щербакова

12. Алексей Ягудин

Спортсмены, отобранные по заявкам:

13. Софья Акатьева

14. Матвей Ветлугин

15. Петр Гуменник

16. Макар Игнатов

17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

18. Михаил Коляда

19. Андрей Мозалев

20. Анна Погорилая

21. Елена Родионова

22. Евгений Семененко

23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов

24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в Москве.