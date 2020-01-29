Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал свое мнение по поводу успеха российских фигуристок на чемпионате Европы. Золото ЧЕ-2020 выиграла 16-летняя Алена Косторная. Серебро и бронза у 15-летних Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

— Думаю, не только я понимаю, что стоит за этими медалями, — отметил Ягудин в эфире «Первого канала». — Ну и что, что они юные! Мы являемся свидетелями триумфа российского женского одиночного фигурного катания. Но весь корень — это тренировки. Вот там тяжело, чтобы потом было легко.