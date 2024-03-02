Самарин: «Спасибо тем, кто помог оказаться на Кубке Первого канала»

Вице-чемпион Европы Александр Самарин, участник команды Елизаветы Туктамышевой на Кубке Первого канала, прокомментировал свое участие в турнире.

«Хочу поблагодарить всех, кто посодействовал тому факту, что я здесь оказался. Спасибо тем, кто помог оказаться здесь, на этом празднике. Спасибо Федерации! Вы попали мне в самое сердце. Я сейчас самый счастливый человек относительно себя прошлого. Наверное, крутые капитаны, буря эмоций. Приняли решение катать без риска, но красиво. Надеюсь, у меня это получилось», — сказал Самарин.

В феврале 2024 года Самарин объявил о завершении карьеры.

После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Анны Щербаковой, которая набрала 63 балла. Второе место занимает команда Алины Загитовой — 55 баллов. Третьей идет команда Елизаветы Туктамышевой — 53.