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2 марта, 18:27

Самарин: «Спасибо тем, кто помог оказаться на Кубке Первого канала»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вице-чемпион Европы Александр Самарин, участник команды Елизаветы Туктамышевой на Кубке Первого канала, прокомментировал свое участие в турнире.

«Хочу поблагодарить всех, кто посодействовал тому факту, что я здесь оказался. Спасибо тем, кто помог оказаться здесь, на этом празднике. Спасибо Федерации! Вы попали мне в самое сердце. Я сейчас самый счастливый человек относительно себя прошлого. Наверное, крутые капитаны, буря эмоций. Приняли решение катать без риска, но красиво. Надеюсь, у меня это получилось», — сказал Самарин.

В феврале 2024 года Самарин объявил о завершении карьеры.

После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Анны Щербаковой, которая набрала 63 балла. Второе место занимает команда Алины Загитовой — 55 баллов. Третьей идет команда Елизаветы Туктамышевой — 53.

Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Александр Самарин
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