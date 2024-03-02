Команда Щербаковой лидирует после первого дня Кубка Первого канала
Стали известны результаты после первого дня Кубка Первого канала.
На данный момент лидирует команда Анны Щербаковой, которая набрала 63 балла. Второе место занимает команда Алины Загитовой — 55 баллов. Третьей идет команда Елизаветы Туктамышевой — 53.
В турнире среди мужчин после короткой программы на первом месте идет Владислав Дикиджи — 102,68 балла. Евгений Семененко занял второе место — 100,84 балла. Третьим стал Дмитрий Алиев — 89,15 балла.
«СЭ» вел текстовую трансляцию дня.
Результаты КП мужчин на Кубке Первого канала:
1. Владислав Дикиджи (Команда Анны Щербаковой) — 102,68
2. Евгений Семененко (Команда Алины Загитовой) — 100,84
3. Дмитрий Алиев (Команда Анны Щербаковой) — 89,15
4. Александр Самарин (Команда Елизаветы Туктамышевой) — 87,89
5. Иван Рамзенков (Команда Алины Загитовой) — 84,27