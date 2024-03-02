Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

2 марта, 17:47

Команда Щербаковой лидирует после первого дня Кубка Первого канала

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Команда Щербаковой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны результаты после первого дня Кубка Первого канала.

На данный момент лидирует команда Анны Щербаковой, которая набрала 63 балла. Второе место занимает команда Алины Загитовой — 55 баллов. Третьей идет команда Елизаветы Туктамышевой — 53.

В турнире среди мужчин после короткой программы на первом месте идет Владислав Дикиджи — 102,68 балла. Евгений Семененко занял второе место — 100,84 балла. Третьим стал Дмитрий Алиев — 89,15 балла.

«СЭ» вел текстовую трансляцию дня.

Результаты КП мужчин на Кубке Первого канала:

1. Владислав Дикиджи (Команда Анны Щербаковой) — 102,68

2. Евгений Семененко (Команда Алины Загитовой) — 100,84

3. Дмитрий Алиев (Команда Анны Щербаковой) — 89,15

4. Александр Самарин (Команда Елизаветы Туктамышевой) — 87,89

5. Иван Рамзенков (Команда Алины Загитовой) — 84,27

Фигурное катание
2
1
Читайте также
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Щербаковой вырвалась в лидеры после коротких программ женщин на Кубке Первого канала

Загитова — о Кубке Первого канала: «Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте»
Новости
RSS RSS
Все новости