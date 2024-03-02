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2 марта, 18:36

Букин — о Кубке Первого канала: «Это невероятные эмоции. Синие сегодня впереди»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Трехкратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, поделился эмоциями от выступления на Кубке Первого канала.

После первого дня турнира лидирует команда Анны Щербаковой. Второе место занимает команда Алины Загитовой, третье — команда Елизаветы Туктамышевой.

«Мы год не участвовали в Кубке Первого канала, сейчас опять окунулись в эту прекрасную атмосферу. Это невероятные эмоции, я сегодня и танцевал, и на коленях стоял, впечатлений масса. Синие сегодня впереди, мы очень рады. Конечно, хочется от всего сердца сказать Сашке... (обращается к Самарину) Как он сегодня катался! Мы все стояли и чуть слеза не потекла. Сань, ты красавчик! Спасибо всем зрителям и болельщикам, атмосфера была правда очень добрая, заряженная, мы получили не меньше энергии, чем потратили», — сказал Букин.

Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
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