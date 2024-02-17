Вице-чемпион Европы Самарин завершил карьеру

25-летний российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении карьеры.

Об этом он заявил на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске после проката произвольной программы. По сумме Самарин занял последнее место.

Самарин — вице-чемпион Европы 2019 года, пятикратный призер чемпионата России. В пятницу, 16 февраля, на вопрос корреспондента «СЭ» о планах на будущее он ответил «поживем — увидим, надеюсь, оно светлое — например, завтра в произвольной».

С марта 2014 года фигурист занимался в группе Заслуженного тренера России Светланы Соколовской.