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2 марта, 18:19

Щербакова: «Первый день Кубка Первого канала прошел максимально успешно»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, капитан команды синих на Кубке Первого канала, прокомментировала лидерство после первого дня турнира.

«Конечно, пока еще рано делать выводы. Мы очень рады, был очень классный день. Все ребята были вовлечены в соревнования. Низкий поклон всем, кто сегодня выступал. Спортсмены — главные действующие лица соревнований. Сегодняшний день прошел максимально успешно, я довольна своей командой. Рада быть частью такого большого турнира и наблюдать за такими классными прокатами», — сказала Щербакова.

Второе место занимает команда Алины Загитовой. Третьей идет команда Елизаветы Туктамышевой.

Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Анна Щербакова
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