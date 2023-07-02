Губерниев: «Мы должны записать рэп с Загитовой. Это будет топовый релиз»

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил о намерении записать рэп вместе с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Я впервые исполнял хип-хоп фристайл, и мне было очень интересно попробовать. Я уже делал в рамках Comedy хипхопчик с Драгни — смотрите на YouTube! Поэтому, конечно, держу в голове формат хип-хопа на будущее. Но мы должны записать рэп с Алиной Загитовой. Можете представить этот дуэт на битах? MC Guber и Алина Загитова! Это будет топовый релиз», — цитирует Губерниева Sport24.

1 июля в Telegram-канале дрифт-команды «Синтек Фреш Авто Дрифт» появилось видео с Губерниевым, на котором комментатор исполняет хип-хоп фристайл.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). В феврале фигуристка вместе с певицей Zivert исполнила композицию «Credo» на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.