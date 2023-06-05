Федерация: фигуристы Дэвис и Смолкин начнут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, с сезона-2023/24 будут выступать за сборную Грузии.

«Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединятся к нашей команде с сезона-2023/24. Согласно правилам Международного союза конькобежцев, официальные международные турниры по фигурному катанию начинаются в конце августа с этапов Гран-при среди юниоров», — приводит ТАСС текст заявления Федерации фигурного катания Грузии.

В понедельник, 5 июня исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход Дэвис и Смолкина в грузинскую сборную.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они стали победителями Кубка России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 спортсмены не выступали на внутрироссийских соревнованиях и тренировались в США.