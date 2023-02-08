Сотникова поздравила Костомарова с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья

Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поздравила Романа Костомарова с 46-летием.

«Оксаночка, мы с вами! Молимся! Рома все выдержит! Ты очень сильная и вся твоя семья! Рому с днем рождения! Крепкого здоровья, терпения! Все будет хорошо, верим!» — написала Сотникова под постом Оксаны Домниной в соцсетях.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти фигуриста, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.