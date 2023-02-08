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Домнина — Костомарову: «Мы все преодолеем, только живи»

Жена Костомарова обратилась к мужу со словами поддержки в соцсетях
Сергей Разин
корреспондент
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Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Соцсети

Чемпионка мира Оксана Домнина опубликовала пост с поддержкой мужа, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

 
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«С днем рождения, мой герой, мой сильный, мой любимый. Мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи.

Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное.

Уважаемая пресса. Пожалуйста, прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа – добывать информацию и писать, что правда и не правда. Но только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится. А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения», – написала Домнина в соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Роман Костомаров
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