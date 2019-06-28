Аделина Сотникова: "Фигурное катание стало очень жестоким видом спорта"

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова выразила мнение, что фигурное катание стало очень жестоким видом спорта. Фигуристка отметила, что требования к фигуристкам в последние годы существенно выросли.

"Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила двойной аксель + тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России.

На сегодняшний день надо уметь все каскады 3-3 и, видимо, уже изучать четверные прыжки.

Главное – чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее... Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается... В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта", - написала Сотникова в сториз Инстаграма.