«Будет эйфория? Она только у глупых людей бывает». Что говорят фигуристы и специалисты о победе России на командном чемпионате мира

Эмоции после заключительного крупного успеха в сезоне.

World Team Trophy

Итоговое положение команд

1. Россия — 125

2. США — 110

3. Япония — 107

4. Италия — 72

5. Франция — 67

6. Канада — 57

Российские фигуристы без особых проблем проехались катком по своим соперникам на неофициальном командном чемпионате мира в Японии. Перед турниром мы говорили о том, что при повторении результатов индивидуального чемпионата мира Россия завоюет около 123 баллов. Получилось даже больше — 125. Ближайший преследователь, США, в 15 очках позади. Поэтому у российских фигуристов, тренеров и специалистов было много чувств и слов. Все-таки это первая в истории победа на World Team Trophy после 12 лет доминирования Японии и США.

«СЭ» собрал самое емкое и лучшее.

Туктамышева спросила у Щербаковой про экран

Первоначально Туктамышева и Щербакова взяли микрофоны и ответили на вопросы представителей ISU прямо на арене, перед несколькими тысячами болельщиков. Получалось иногда забавно — например, Елизавета обратилась к Анне, чтобы вспомнить, как будет по-английски «экран»:

— Много чего хочется сказать. Я очень горжусь своей командой. Мы прекрасно катались после сложного турнира чемпионата мира, мы очень устали. Но мы вместе показали свою силу. Они так сильны! (говоря о партнерах) Спасибо всем. Я очень счастлива, что смогла откатать свою японскую произвольную программу здесь, в Японии. Очень люблю кататься здесь, со зрителями. Мы чувствуем поддержку со всего мира, как там это будет... (обращаясь по-русски к Щербаковой) как будет «через экран»? В общем, через телевизор мы чувствуем вашу любовь!

После этого было общение в подтрибунном помещении, тоже через экран — по Zoom. Вопросы задавались уже более глобальные.

Елизавета Туктамышева, капитан сборной (второе и третье места в короткой и произвольной программах)

О победе и флаге

— Для нас очень важно, что здесь был российский флаг. И сегодня был великий момент для нашей команды — мы слышали гимн страны. Это значит очень много. Мы на самом деле этим насладились.

Это были последние соревнования в сезоне. Мне хотелось поставить жирную точку и хорошо выступить. Это настоящий праздник. А в этом году — праздник вдвойне, потому что сезон был очень сложным.

О четверных

— Я уже занимаюсь четверными прыжками. Получаются пока не очень стабильно. Это абсолютно новый элемент, надо понять каждую мелочь, каждую деталь. Но надеюсь, что на следующий сезон подготовлю программу с четверным. И проведу необходимую работу, чтобы он был таким же стабильным, как тройной аксель.

Об акселе

— Я много работала над акселем, конечно, это очень сложно — но мне помогает большой объем работы и правильная техника. Сейчас мне прыгать аксель даже легче, чем в детстве, потому что мы над ним много работаем. Если приложить усилия, он может получиться у многих. Главное — иметь хорошую мышечную силу.

Анна Щербакова (первые места в короткой и произвольной программах)

О более сильных ощущениях по сравнению с чемпионатом мира

— День произвольной программы получился более насыщенным и радостным, чем первый. Сегодня я полностью прочувствовала командный дух, атмосферу, когда мы друг за друга болели. Я чувствую даже больше радости, чем в Стокгольме. Все-таки сейчас конец сезона, чувствуется удовлетворение от всего. Теперь хочется немного выдохнуть.

О конкуренции

— Мы были готовы к тому, что другие девушки будут прыгать четверные. Сейчас женское фигурное катание набирает обороты. И такие прыжки перестали быть чем-то недосягаемым. Поэтому если кто-то другой делает четверной, я смотрю на это спокойно. Прогресс не остановить.

Об ожиданиях от олимпийского сезона

— Задача на олимпийский сезон? Пока целенаправленно об этом не задумывалась. Но мы всегда работаем над всем — программы, элементы. Важно, чтобы постановки были интересными, чтобы я чувствовала образ. Работы предстоит очень много.

О коронавирусе

— Всегда посещаю Японию с большой радостью. Для любого фигуриста приезд сюда — праздник. Да, здесь строгие и четкие правила в связи с ограничениями по коронавирусу. Но для меня это не проблема, я соблюдала все правила. К тому же я уже переболела.

Александр Горшков, президент федерации и официально главный тренер сборной

Об ощущениях и усталости

— Это особенно ценно и радостно, что наша команда одержала убедительнейшую победу на этом турнире. Все это благодаря тому, что каждый участник команды показал свой максимум. Они смогли это сделать несмотря на то, что совсем недавно закончился чемпионат мира и все были довольно уставшие. Я очень благодарен нашим тренерам, которые готовили спортсменов. Благодарен самим спортсменам, которые показали максимум, за это прекрасное выступление.

О статусе турнира

— Вы знаете, это не чемпионат мира, к сожалению. Хотелось бы, чтобы такие соревнования были в календаре международной федерации (проводятся они все-таки под эгидой ISU, но статус чемпионата мира неофициальный. — Прим. «СЭ»). Это Кубок, и его формат немного отличается от командных соревнований на Олимпийских играх, которые проводятся раз в четыре года.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России

О том, стоит ли проецировать результаты на Олимпиаду

— Итоги подвели наши фигуристы, выиграли все что можно. Победа! Это очень тяжелый старт сезона, потому что он последний, тем более после чемпионата мира. Перспективы на олимпийском команднике? Он похож на этот, может быть, изменятся составы. Правила другие, но нельзя считать его совсем отдельным от прошедшего.

Эйфории, мне кажется, не будет. Какая эйфория? Мы чемпионы мира практически во всех дисциплинах. Люди взрослые, эйфория только у глупых людей. А тут профессионалы.

О третьем месте Туктамышевой в произвольной программе

— Девушки катались прекрасно. Оценки Туктамышевой? Я считаю, что Лиза должна была быть сегодня второй. Если кто-то недоволен ее оценками, я присоединяюсь к этому мнению.

О Михаиле Коляде

— Разве это его лучший результат? Даже несмотря на личный рекорд, ему еще есть куда стремиться. Он очень хорошо катался, но финал не сделал. Ему есть над чем работать, Алексей Николаевич [Мишин] знает. Коляде нужен как минимум еще один четверной прыжок. Но они в этом году вообще молодцы.

О задачах на межсезонье

— Сейчас надо всем отдыхать, а потом уже работать. Сколько выходных бы дала после такого сезона? Это каждый тренер решит, сколько кому нужно. Может быть, сейчас пойдут программы ставить, а потом в отпуск. После такого сезона надо обязательно подлечиться. Чтобы в следующем сезоне не догнали травмы.

Александр Жулин, тренер танцевальной пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов

О русской «дрим-тим»

— Я чувствую, что это была какая-то dream team (команда мечты. — Прим «СЭ»). У нас второй раз в истории такой случай, когда Анна Щербакова могла уже не откатывать произвольную программу. Могла уже просто пешком пройтись, ибо отрыв уже был большой. Однако она исключительно откатала. Просто фантастическая команда, не хочу никого выделять. Все молодцы и сделали свой максимум. Просто нет слов.

О третьем месте Туктамышевой в произвольной программе

— Мне кажется, тут мог сказаться фактор командного чемпионата. И судьи понимали, что Россия выиграет с огромным отрывом. Поэтому, возможно, могли сделать небольшой дружеский жест. Хотя Сакамото — это блестящая фигуристка, у нее фантастическая скорость. У Лизы просто феноменальный набор в произвольной программе. Единственное, что чуть-чуть нужно добавить в скорости.

Максим Траньков, комментатор Первого канала

В эфире — об итогах турнира

— Браво. Это самое легкое катание, которое я видел. Будто только сейчас Аня набрала оптимальную форму. Она всегда просто выходит и делает. Сомневаться в ней не приходится. Смотреть на ее программы — одно удовольствие. Поздравляем всех тренеров с этой победой. Мы впервые выигрываем турнир. Благодаря усилиям этих хрупких девочек. Поздравляем наших русских спортсменов с победой. Пусть остальные идут тренироваться, а мы сегодня будем праздновать.