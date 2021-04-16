Бежать отмечать или остужать эйфорию — зависит от вашего восприятия.

Командный чемпионат мира после двух дней соревнований оставляет смутное впечатление. Нужнее всего он, кажется, японцам, которые оккупировали виртуальную микст-зону, как южный Сахалин после войны начала XX века. Борта на сто процентов заклеены японскими спонсорами, единственное исключение — баннер самого ISU и южнокорейского спонсора.

Россия выигрывает при любой системе подсчета

В России значительную часть трансляций показывают не в прямом эфире, да и интриги для сборной России по большому счету нет. За день до завершения наши уже «везут» ближайшим соперникам, американцам, восемь баллов. Растерять их можно, только если Анна Щербакова выйдет с показательным номером вместо произвольной программы или Александр Галлямов возьмет себе в пару не Анастасию Мишину, а Михаила Коляду — и их снимут с соревнований.

Александр Галлямов и Михаил Коляда на командном чемпионате мира. Фото Instagram

Можно, конечно, посмотреть, что было бы при альтернативных системах подсчета. Во-первых, если бы одиночников и пары с танцами считали бы одинаково и везде было по одному представителю — как на Олимпиаде. Тогда Россия вела бы сейчас поменьше — 67 баллов против 63 у США. Но и в розыгрыше оставалось бы меньше, и американцы никак не смогли бы сократить это отставание.

Можно еще добавить, что состав американцев неоптимален и сюда могли приехать Хаббелл/Донохью или Чок/Бэйтс. И пусть они даже выиграли бы у Синициной и Кацалапова один из танцев. Тогда мы бы шли вровень — но все равно шансов не проиграть в последний день российским фигуристкам и паре у американцев нет. Ключевым было крупное поражение в парах, где Книрим/Фрэйзер вполне могли вставать вторыми за парой Москвиной. Но не смогли минимизировать потери. А вот наши мужчины-одиночники — смогли.

Олимпийский командник — другая песня

Впрочем, если уж проецировать нынешние результаты на Олимпиаду, надо вспомнить, что в танцах должны были приехать французы Пападакис/Сизерон, которые могли сыграть как в нашу пользу, так и в пользу США, и уж точно не помогло бы американцам присутствие китайской пары. Тем не менее надо помнить, что наш отрыв от американцев на деле невелик, и любая осечка, например, Михаила Коляды в Пекине может стоить золота, которое мы добываем на Олимпиадах в последнее время с большим трудом. Говорю «Коляды» потому, что плотность у мужчин самая высокая и стоить она может дороже.

Если взять за основу систему Кубка Первого канала и считать баллы фигуристов, а не очки, то Россия вела бы сейчас со счетом 981,33 на 950,59. Тоже без шансов, хотя ощущение близости будто есть. Но иллюзорное. В общем, на этом турнире, как и предсказывал «СЭ», борьбы не получилось. Поэтому устраивать эйфорию и идти жечь файеры на Никольскую повода нет. Но титул этот наконец-то взят, и, наверное, это логично: нам он был нужнее.

Когда в судьях согласья нет

Еще один сюжет, который краснющей нитью проходит через весь чемпионат, — разброс в судействе. Командный чемпионат мира всегда был турниром, где ставили щедро, прямо от души. В этот раз все так же: у Щербаковой — личный рекорд в короткой, у Коляды — в произвольной, да и остальных не обижают. Но любопытно, что мнения судей из разных стран разнятся очень сильно. Это обычная практика — просто несколько моментов для понимания того, как это происходит в Осаке.

Короткая программа женщин. Щербакова стала первой у четырех судей из семи — из России, Италии, Польши и Чехии (здесь можно вспомнить что-нибудь про социалистический блок). Представители США и Японии отправили ее на второе место, а канадец — вообще на третье. Результат Туктамышевой варьируется в пределах шести баллов, что для короткой программы очень прилично, а у японского судьи первая и вовсе Каори Сакамото, которая проиграла Щербаковой 3,3 балла.

Оценки судей за короткую программу у женщин. Фото skatingscores.com

Итальянцы и американцы посчитали, что Синицина и Кацалапов проиграли ритм-танец Гиньяр и Фаббри, в парах к Мишиной и Галлямову вопросов нет, но остальные пары скачут по местам от второго до пятого. Сами понимаете, какое влияние это имеет на общую таблицу в условиях очкового зачета. Но, по крайней мере, третье место Коляды в пятницу ни у кого вопросов не вызвало, а по сумме он тоже стал третьим с 274,14 балла. Хотя в произвольной оценки канадского и российского судей отличаются на 11,5.

Можно ли было сделать интереснее?

Первый канал не зря перед турниром в анонсе продолжал пиарить свой командный кубок. По накалу страстей он был куда ближе к буре и безумию, чем происходящее в Осаке. Как минимум организаторы могли переставить местами виды и оставить мужчин в конце — понимая, что закрывать турнир должен Юдзуру Ханю, а русские мужчины добавляют хоть какую-то интригу в расклады. Но и этого не произошло.

Наконец, можно было подумать и над форматом. Первый канал добавил в программу прыжковый турнир, ну и хитом стала пресс-конференция Загитовой и Медведевой. Вряд ли, конечно, Ханю и Чен устроили бы нечто подобное. Но добавить нестандартный конкурс, добавлять какие-нибудь три балла за приз зрительских симпатий или за самый необычный элемент (типа каскада тройной аксель + четверной тулуп у Семы Уно) — почему нет?

В интервью «СЭ» отец Анны Щербаковой вообще рисовал это следующим образом:

— Я очень жду, когда протестируют соревнования по прыжкам. Причем очень хочется увидеть их в командном формате. Четыре на четыре, игра на выбывание, по два прыжка на каждого, сложность суммируется. Решающий день, восемь команд-участников, четвертьфиналы и полуфиналы уже позади, на льду остались только Россия и Япония, впереди финал, напряжение на пределе! И вот после решающего выезда весь зал вскакивает, победители ликуют, флаги, букеты, слезы радости!.. И слезы поражения. Этих эмоций сейчас нет в фигурном катании, это как серия пенальти в футболе. Кстати, ее футбольные болельщики приняли не сразу. Но это и есть рост популярности — новые зрители, новые споры, новые миллионы просмотров. Прыжки команда на команду давно практикуются в школе Тутберидзе. Как раз сейчас, в апреле-мае, прыгали бы каждый день.

Согласитесь, смотрится. А пока прав, наверное, глава нашей федерации Александр Горшков — не командный чемпионат мира это. По крайней мере, в этом году битвы наций из него не получилось, Россия слишком сильна. Но в следующем сезоне, если тренироваться будут во всем мире в полную силу, удержать гегемонию будет намного сложнее.