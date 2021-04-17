Заслуженный тренер Александр Жулин прокомментировал победу сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию World Team Trophy-2021.

«Я чувствую, что это была какая-то dream team (команда мечты, — прим «СЭ»). У нас второй раз в истории такой случай, когда Анна Щербакова могла уже не откатывать произвольную программу. Могла уже просто пешком пройтись, ибо отрыв уже был большой. Однако она исключительно откатала. Просто фантастическая команда, не хочу никого выделять. Все молодцы и сделали свой максимум. Просто нет слов», — сказал Жулин «СЭ».

Жулин также оценил произвольный прокат Елизаветы Туктамышевой, которая заняла третье место.

«Мне кажется, тут могла сказаться фактор командного чемпионата. И судьи понимали, что Россия выиграет с огромным отрывом. Поэтому, возможно, могли сделать небольшой дружеский жест. Хотя Сакамото — это блестящая фигуристка, у нее фантастическая скорость. У Лизы просто феноменальный набор в произвольной программе. Единственное, что чуть-чуть нужно добавить в скорости», — добавил Жулин.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ. По результатам соревнований сборная России имеет 125 очков, США — 110 (второе место), Япония — 107 (третье место).

(Артем Бухаев)