Елена Радионова — о победе России на командном ЧМ: «Это тренировка перед Олимпийским турниром»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Елена Радионова прокомментировала «СЭ» победу сборной России на командном чемпионате мира в Японии.
«Я вообще очень люблю этот турнир, на нем всегда праздничная атмосфера. Ты понимаешь, что выступаешь за команду и не можешь ее подвести. Это волнительно, накладывает большую ответственность, но такие эмоции надо прочувствовать. Своего рода тренировка перед Олимпийским командным турниром. Я считаю, каждый фигурист должен прочувствовать такой командный дух, потому что это уникальный турнир», — сказала Радионова «СЭ».
Также бронзовая призерка чемпионата мира оценила уровень выступлений российских спортсменов.
«Мы весь чемпионат мира шли на первом месте. Это не было очевидным, но все мы верили в победу. У нас сейчас очень сильная команда, все первые номера поехали туда. Так что действительно была большая вероятность нашего триумфа», — добавила Радионова.
Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.
(Сергей Федоров)
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