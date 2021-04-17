Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Елена Радионова прокомментировала «СЭ» победу сборной России на командном чемпионате мира в Японии.

«Я вообще очень люблю этот турнир, на нем всегда праздничная атмосфера. Ты понимаешь, что выступаешь за команду и не можешь ее подвести. Это волнительно, накладывает большую ответственность, но такие эмоции надо прочувствовать. Своего рода тренировка перед Олимпийским командным турниром. Я считаю, каждый фигурист должен прочувствовать такой командный дух, потому что это уникальный турнир», — сказала Радионова «СЭ».

Также бронзовая призерка чемпионата мира оценила уровень выступлений российских спортсменов.

«Мы весь чемпионат мира шли на первом месте. Это не было очевидным, но все мы верили в победу. У нас сейчас очень сильная команда, все первые номера поехали туда. Так что действительно была большая вероятность нашего триумфа», — добавила Радионова.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

(Сергей Федоров)