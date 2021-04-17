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Победный прокат Анны Щербаковой в произвольной программе на командном ЧМ: видео

13:05
Анна Щербакова. Фото AFP
Анна Щербакова. Фото AFP
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Чемпионка мира Анна Щербакова с ошибкой выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Осаке 17 апреля.

Фигуристка ошиблась на приземлении с четверного флипа, затем исполнила каскад тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, тройной флип +ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

За свой прокат она получила 160,58 балла и стала победителем турнира.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

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