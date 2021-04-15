Туктамышева: «С самого начала могла кайфануть на этом чемпионате»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy) наслаждалась выступлением с самого начала проката.

В короткой программе 24-летняя спортсменка заняла второе место, проиграв только соотечественнице Анне Щербаковой.

«Я насладилась сегодняшним выступлением, это, мне кажется, было видно по тому, как я катаюсь — я была раскрепощена. Наконец я с самого начала могла кайфануть на этом чемпионате, — цитирует ТАСС Туктамышеву. — Японская публика всегда поддерживает, и я решила — здесь нужно показать все, что я могу. Я очень рада быть здесь — очень-очень, я соскучилась даже по запаху Японии, я по запаху запоминаю страны».

«Надеюсь, мое выступление японской публике сегодня понравилось. В произвольной программе хочу также уверенно выйти, прокатать чисто и показать не только чистые прыжки, но и чтобы моя программа выглядела целостной, яркой, запоминающейся», — добавила Туктамышева.

В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

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