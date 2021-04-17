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Траньков доволен выступлением Щербаковой в произвольной программе: «Пусть остальные идут тренироваться»

13:02
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков прокомментировал победный прокат Анны Щербаковой в произвольной программе на командном чемпионате мира.

Следим за&nbsp;Щербаковой, Туктамышевой, парой Мишина&nbsp;&mdash; Галлямов и&nbsp;их&nbsp;соперниками.Россия впервые выиграла командный ЧМ: Щербакова и Туктамышева снова лучшие. Как это было

«Браво. Это самое легкое катание, которое я видел. Будто только сейчас она набрала оптимальную форму. Аня всегда просто выходит и делает. Сомневаться в ней не приходится. Смотреть на ее программы одно удовольствие. Поздравляем всех тренеров с этой победой.

Мы впервые выигрываем турнир. Благодаря усилиям этих хрупких девочек. Поздравляем наших русских спортсменов с победой. Пусть остальные идут тренироваться, а мы сегодня будем праздновать", — сказал Траньков в эфире Первого канала.

Щербакова одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. Фигуристка набрала 160,58 балла за свой прокат.

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