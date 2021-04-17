Траньков доволен выступлением Щербаковой в произвольной программе: «Пусть остальные идут тренироваться»
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков прокомментировал победный прокат Анны Щербаковой в произвольной программе на командном чемпионате мира.
«Браво. Это самое легкое катание, которое я видел. Будто только сейчас она набрала оптимальную форму. Аня всегда просто выходит и делает. Сомневаться в ней не приходится. Смотреть на ее программы одно удовольствие. Поздравляем всех тренеров с этой победой.
Мы впервые выигрываем турнир. Благодаря усилиям этих хрупких девочек. Поздравляем наших русских спортсменов с победой. Пусть остальные идут тренироваться, а мы сегодня будем праздновать", — сказал Траньков в эфире Первого канала.
Щербакова одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. Фигуристка набрала 160,58 балла за свой прокат.
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