Тарасова о победе России на командном ЧМ: «Каждый катался просто изумительно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила сборную России с победой на командном чемпионате мира, который проходил в Японии.

«Я поздравляю всех наших ребят! Каждый катался просто изумительно, отдавая все силы команде. Я безумно рада! И девочки у нас красотки, и пары, и Коляда прекрасно катался, и у Семененко стопроцентный прокат. Поздравляю еще раз всех тренеров и ребят», — сказала Тарасова «СЭ»

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

(Владислав Флегонтов)

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