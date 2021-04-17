Тарасова: «Эйфория бывает только у глупых людей, ее от победы на командном чемпионате мира не будет»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» оценила первую в истории победу сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Японии и сравнила турнир с олимпийским командником.

— Итоги подвели наши фигуристы, выиграли все что можно. Победа! Это очень тяжелый старт сезона, потому что он последний, тем более после чемпионата мира. Перспективы на олимпийском команднике? Он похож на этот, может быть, изменятся составы. Правила другие, но нельзя считать его совсем отдельным от прошедшего.

Эйфории, мне кажется, не будет. Какая эйфория? Мы чемпионы мира практически во всех дисциплинах. Люди взрослые, эйфория только у глупых людей. А тут профессионалы, — заключила Тарасова.

Россия выиграла турнир в Японии, набрав 125 баллов. У ближайших преследователей, США, лишь 110.

(Дмитрий Кузнецов)