Россия впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию: видео церемонии награждения
13:33
Сборная России 17 апреля впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.
Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.
Российскую команду представляли Евгений Семененко, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Щербакова и капитан сборной Елизавета Туктамышева.
Командный чемпионат мира проходил с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
В турнире принимали участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
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