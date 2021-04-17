Мишин отреагировал на победу сборной России в командном ЧМ

Российский тренер Алексей Мишин поделился впечатлениями от победы сборной России на командном чемпионате мира, который проходил в Японии.

«Я нахожусь под впечатлением после замечательной победы нашей команды! Рад выступлению всех наших участников», — сказал Мишин «СЭ».

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

(Данил Алешин)

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