Семененко: «Наши девочки хорошо прокатали, это дало мотивацию»

Российский фигурист Евгений Семененко отметил, что чистые прокаты российских одиночниц Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой мотивировали его на хорошее катание на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy).

«Очень понравилась атмосфера, давно не выступал при таком количестве зрителей, всем спасибо за поддержку. Пока шел на разминку, краем глаза увидел, что наши девочки хорошо прокатали, это дало мотивацию также прокататься хорошо — они большие молодцы», — цитирует ТАСС Семененко.

На вопросы журналистов о работе Семененко в группе Алексея и Татьяны Мишиных, спортсмен рассказал: «У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. Алексей Николаевич уделяет время каждому ученику, работает с каждым, я ему очень благодарен. Со мной много занимается Татьяна Николаевна — ее поддержка всегда ощущается, мы всегда на связи, ей огромное спасибо».

В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

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