Семененко чисто исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Победитель финала Кубка России-2021 Евгений Семененко выступил с произвольной программой на командном чемпионате мира в Осаке.

Он сделал четверной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной аксель, каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной риттбергер+двойной аксель.

Фигурист набрал 166,33 балла и занимает промежуточную первую строчку — он не опустится ниже седьмого места по итогам произвольной программы.