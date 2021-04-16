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Семененко чисто исполнил произвольную программу на командном ЧМ

13:05
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Победитель финала Кубка России-2021 Евгений Семененко выступил с произвольной программой на командном чемпионате мира в Осаке.

Он сделал четверной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной аксель, каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной риттбергер+двойной аксель.

Фигурист набрал 166,33 балла и занимает промежуточную первую строчку — он не опустится ниже седьмого места по итогам произвольной программы.

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