Короткая программа Мишиной и Галлямова на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).
За свой прокат пара, победившая в этом году на индивидуальном чемпионате мира в Стокгольме, набрала 73.77.
Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 17 апреля (начало — в 9.10 по московскому времени).
Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю