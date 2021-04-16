Короткая программа Мишиной и Галлямова на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).

За свой прокат пара, победившая в этом году на индивидуальном чемпионате мира в Стокгольме, набрала 73.77.

Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 17 апреля (начало — в 9.10 по московскому времени).

Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.