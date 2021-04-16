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У российской танцорши разошлось платье во время проката: видео

12:11
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке, набрав 130,15 балла.

Во время проката у Синициной даже разошлось платье — разъехалась молния на левом боку. Однако фигуристы продолжили выступление. В правилах ISU есть пункты о снижении оценки за излишнюю откровенность костюма и падение его элементов на лед — но судя по протоколам, россияне избежали санкций.

После соревнований по танцам Россия лидирует в зачете командного чемпионата мира. У нее 73 балла, у США — 66, у Японии — 60.

(Дмитрий Кузнецов)

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