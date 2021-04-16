У российской танцорши разошлось платье во время проката: видео

Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке, набрав 130,15 балла.

Во время проката у Синициной даже разошлось платье — разъехалась молния на левом боку. Однако фигуристы продолжили выступление. В правилах ISU есть пункты о снижении оценки за излишнюю откровенность костюма и падение его элементов на лед — но судя по протоколам, россияне избежали санкций.

Синицина и Кацалапов берут ещё 12 баллов для сборной России. Настолько старались, что у Вики даже платье разошлось. pic.twitter.com/PTTPsv4msu — Lublineс93 (@Lublinec931) April 16, 2021

После соревнований по танцам Россия лидирует в зачете командного чемпионата мира. У нее 73 балла, у США — 66, у Японии — 60.

(Дмитрий Кузнецов)