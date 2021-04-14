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Бестемьянова — о предстоящем КЧМ: «Все предпосылки для нашей победы есть»

13:18
Наталья Бестемьянова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наталья Бестемьянова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира по фигурному катанию.

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«Очень хотелось бы выиграть этот турнир. Все предпосылки к этому есть. Главное, чтобы ребята собрались и хорошо откатались. Дай Бог им здоровья и удачи. Способны ли Туктамышева и Щербакова выступить не хуже, чем на чемпионате мира? Конечно, способны. Что касается мужского одиночного катания, то это точно не наша болевая точка. Просто в этой дисциплине другие лучше. Вот и все. У нас тоже прекрасные спортсмены в мужском одиночном катании, просто пока что японцы и американец лучше», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в японском городе Осака. В турнире примут участие команды России, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

(Владимир Пушкарев)

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