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Щербакова рассказала, в каких условиях живут фигуристы на командном ЧМ-2021 в Японии

13:17
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, в каких условиях живут спортсмены на командном чемпионате мира в Осаке.

«Мы входим в отель с заднего входа, по служебным лестницам и служебному лифту. Живем на определенном этаже, где больше никого нет, и спускаться нам можно лишь на этаж, где нас кормят. Вот такие правила. Ну и на улицу нельзя, никаких там магазинчиков. И так далее», — цитирует Щербакову сайт Первого канала.

Также 17-летняя фигуристка поделилась ожиданиями от участия в турнире.

«Я первый раз буду принимать участие в командном чемпионате мира, мне кажется, очень интересно посоревноваться против команд из других стран, из Японии, из Америки, там будут сильнейшие фигуристы мира, Нейтан Чэн, Юдзуру Хани, Рика Кихира. Очень волнующе», — сказала Щербакова.

Командный турнир World Team Trophy пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.

В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/news/2021-04-14/404822-anna_scherbakova_rasskazala_o_podgotovke_sbornoy_rossii_k_komandnomu_chempionatu_mira_v_yaponii

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