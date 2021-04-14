Щербакова рассказала, в каких условиях живут фигуристы на командном ЧМ-2021 в Японии

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, в каких условиях живут спортсмены на командном чемпионате мира в Осаке.

«Мы входим в отель с заднего входа, по служебным лестницам и служебному лифту. Живем на определенном этаже, где больше никого нет, и спускаться нам можно лишь на этаж, где нас кормят. Вот такие правила. Ну и на улицу нельзя, никаких там магазинчиков. И так далее», — цитирует Щербакову сайт Первого канала.

Также 17-летняя фигуристка поделилась ожиданиями от участия в турнире.

«Я первый раз буду принимать участие в командном чемпионате мира, мне кажется, очень интересно посоревноваться против команд из других стран, из Японии, из Америки, там будут сильнейшие фигуристы мира, Нейтан Чэн, Юдзуру Хани, Рика Кихира. Очень волнующе», — сказала Щербакова.

Командный турнир World Team Trophy пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.

В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.