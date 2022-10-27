Стало известно, кто может стать партнером Медведевой вместо Милохина на «Ледниковом периоде»

Стало известно, кто может стать партнером Евгении Медведевой вместо тиктокера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».

Как сообщает издание Super, актер Антон Рогачев был замечен на площадке и оживленно беседовал с художественным руководителем проекта Ильей Авербухом. Рогачев знаком зрителям по фильму «Небесная команда» и сериалу «Дылды».

Также на пробах присутствовал актер Алексей Лукин, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы».

«Этот кандидат (Рогачев. — Прим. «СЭ») в пару с Женей катается заметно увереннее, чем Алексей Лукин. Это неудивительно, ведь одна из киноработ за его плечами — «Небесная команда» про хоккеистов», — пишет Super.

25 октября Милохин сообщил, что принял решение покинуть «Ледниковый период», сославшись на усталость. Парень выступал вместе с Медведевой.