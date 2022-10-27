Авербух назвал имя возможного нового партнера для Медведевой на шоу «Ледниковый период»
Хореограф Илья Авербух назвал актера Антона Рогачева фаворитом в качестве партнера для Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период».
«Еще не определились с партнером для Медведевой, но Рогачев пока фаворит. Еще идет отсмотр», — сказал Авербух РИА «Новости».
Евгения Медведева лишилась партнера после ухода из проекта блогера Дани Милохина.
Рогачев известен ролями в фильме «Небесная команда» и сериале «Дылды».
Источник: https://rsport.ria.ru/
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