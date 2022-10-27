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Сегодня, 18:10

Авербух назвал имя возможного нового партнера для Медведевой на шоу «Ледниковый период»

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хореограф Илья Авербух назвал актера Антона Рогачева фаворитом в качестве партнера для Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период».

«Еще не определились с партнером для Медведевой, но Рогачев пока фаворит. Еще идет отсмотр», — сказал Авербух РИА «Новости».

Евгения Медведева лишилась партнера после ухода из проекта блогера Дани Милохина.

Рогачев известен ролями в фильме «Небесная команда» и сериале «Дылды».

Евгения Медведева и&nbsp;Даня Милохин. Милохин бросил Медведеву и уехал в Дубай. Что теперь будет с Евгенией?
Источник: https://rsport.ria.ru/
Евгения Медведева
Илья Авербух
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