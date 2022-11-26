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Сегодня, 18:55

Паре Михеевой и Букина дали новое прозвище в «Ледниковом периоде»

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Алла Михеева и Иван Букин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Певица Юлианна Караулова на шоу «Ледниковый период» придумала прозвище актрисе Алле Михеевой и фигуристу Ивану Букину. Певица назвала их Бухеевы.

«Давайте смотреть по ситуации. Если мы хорошо прокатаем, то мы Мибукины. А если плохо, то Бухеевы», — предложила Алла Михеева в эфире Первого канала.

Юлианна Караулова стала членом жюри седьмого выпуска программы «Ледниковый период. Снова вместе», который вышел в эфир Первого канала 26 ноября.

Дарья Алексеева

Иван Букин
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