Паре Михеевой и Букина дали новое прозвище в «Ледниковом периоде»

Певица Юлианна Караулова на шоу «Ледниковый период» придумала прозвище актрисе Алле Михеевой и фигуристу Ивану Букину. Певица назвала их Бухеевы.

«Давайте смотреть по ситуации. Если мы хорошо прокатаем, то мы Мибукины. А если плохо, то Бухеевы», — предложила Алла Михеева в эфире Первого канала.

Юлианна Караулова стала членом жюри седьмого выпуска программы «Ледниковый период. Снова вместе», который вышел в эфир Первого канала 26 ноября.

Дарья Алексеева