Евгения Медведева и Федор Федотов выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период»: видео

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и актер театра и кино Федор Федотов выступили с новым номером на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

В первых четырех выпусках нынешнего сезона шоу «Ледниковый период» Медведева выступала с блогером Даней Милохиным. Затем Милохин объявил об уходе из передачи, Федор Федотов стал новым партнером фигуристки.