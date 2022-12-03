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Сегодня, 21:10

Евгения Медведева и Федор Федотов выступили с новым номером на шоу «Ледниковый период»: видео

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и актер театра и кино Федор Федотов выступили с новым номером на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

В первых четырех выпусках нынешнего сезона шоу «Ледниковый период» Медведева выступала с блогером Даней Милохиным. Затем Милохин объявил об уходе из передачи, Федор Федотов стал новым партнером фигуристки.

Евгения Медведева
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