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Сегодня, 17:27

Домнина — об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «В голове не укладывается, что так можно сделать»

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Чемпионка мира по фигурному катанию и участница шоу «Ледниковый период» Оксана Домнина прокомментировала «СЭ» решение блогера и тиктокера Дани Милохина покинуть проект.

Милохин выступал в шоу в паре с Евгенией Медведевой.

— Что бы вы почувствовали, если бы оказались на месте Медведевой?

— Безусловно, это неприятно, — сказала Домнина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой. — У меня вообще в голове не укладывается, что так можно сделать. Но опять же, мы не знаем всего. Это решение Дани, которое сложно комментировать.

Во вторник, 25 октября, Милохин сообщил, что принял решение покинуть «Ледниковый период», сославшись на усталость.

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